Cegedim: croissance organique de plus de 4%

(CercleFinance.com) - Cegedim affiche un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2025 de 161,3 millions d'euros, en progression de 3,5% en données publiées et de 4,5% en données organiques, par rapport à la même période de 2024.



Les activités de marketing, d'assurance santé, de RH et de cloud affichent les croissances les plus solides, tandis que la déconsolidation d'INPS en décembre 2024, suite à son placement volontaire en administration judiciaire, pèse sur la croissance publiée.



Sur la base des données disponibles, Cegedim anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires 2025 d'approximativement de 2 à 4%. Le résultat opérationnel courant devrait continuer à progresser en poursuivant les tendances observées sur 2024.





Valeurs associées CEGEDIM 11,9500 EUR Euronext Paris +2,58%