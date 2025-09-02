 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ce que nous savons des activités de Kraft Heinz après la scission
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 3)

Kraft Heinz KHC.O a déclaré mardi qu'il allait scinder ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse, en réponse à la morosité des dépenses de consommation.

La scission , qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, met fin à une fusion vieille de dix ans qui a donné naissance au géant de l'alimentation emballée.

Kraft Heinz prévoit également 300 millions de dollars de "désynergies" dues à la scission, entreprise pour "minimiser la complexité."

Voici une présentation détaillée des deux nouvelles sociétés et de leurs domaines d'activité:

Global Taste Elevation Co (15,4 milliards de dollars de ventes nettes en 2024) ** abritera des marques connues telles que Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese, dont le chiffre d'affaires s'élève à des milliards de dollars. ** Se concentrera sur des produits tels que les sauces, les pâtes à tartiner et les repas de longue conservation. ** L'unité a réalisé un bénéfice de base de 4 milliards de dollars en 2024. ** Il s'agira d'une entreprise mondiale, environ 20 % des ventes nettes de l'année dernière provenaient des marchés émergents. ** L'entreprise recherche un directeur général pour cette unité.

North American Grocery (10,4 milliards de dollars de ventes nettes en 2024) ** Comprendra des marques de viande congelée et de produits prêts à consommer, y compris les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables, dont le chiffre d'affaires s'élève à un milliard de dollars. ** L'unité se concentrera sur les produits d'épicerie courante vendus principalement en Amérique du Nord. ** L'unité a réalisé un bénéfice de base de 2,3 milliards de dollars en 2024. ** Sera dirigée par Carlos Abrams-Rivera, actuel directeur général de Kraft Heinz

Source: communiqué de l'entreprise

