Ce que l'on sait de l'avion MH370 disparu de Malaisie, alors que de nouvelles recherches vont commencer 11 ans après sa disparition

La disparition, il y a près de 12 ans, du vol MH370 de la Malaysia Airlines avec 239 personnes à bord reste l'un des plus grands mystères de l'aviation mondiale.

Le Boeing 777 a disparu alors qu'il reliait Kuala Lumpur à Pékin le 8 mars 2014. Plus de 150 passagers chinois et 50 Malaisiens se trouvaient à bord de l'avion, ainsi que des citoyens français, australiens, indonésiens, indiens, américains, ukrainiens et canadiens, entre autres.

L'analyse des données satellitaires a montré que l'avion s'est probablement écrasé quelque part dans le sud de l'océan Indien, au large des côtes de l'Australie occidentale. Cependant, deux recherches importantes n'ont pas abouti à des résultats significatifs.

Une nouvelle recherche de l'avion disparu débutera le 30 décembre 2025.

CE QUE L'ON SAIT

La dernière transmission de l'avion a eu lieu environ 40 minutes après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Le capitaine Zaharie Ahmad Shah s'est exclamé "Bonne nuit, Malaysian three seven zero", alors que l'avion entrait dans l'espace aérien vietnamien.

Peu après, son transpondeur a été désactivé, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas être facilement suivi.

Les radars militaires ont montré que l'avion avait quitté sa trajectoire de vol pour revenir au-dessus du nord de la Malaisie et de l'île de Penang, puis dans la mer d'Andaman en direction de la pointe de l'île indonésienne de Sumatra. Il a ensuite bifurqué vers le sud et tout contact a été perdu.

RECHERCHES SOUS-MARINES

La Malaisie, l'Australie et la Chine ont lancé des recherches sous-marines dans une zone de 120 000 km2 (46 332 miles carrés) dans le sud de l'océan Indien, en se basant sur les données des connexions automatiques entre un satellite Inmarsat et l'avion.

Les recherches, qui ont coûté environ 200 millions de dollars australiens (131,54 millions de dollars américains), ont été interrompues après deux ans en janvier 2017, sans qu'aucune trace de l'avion n'ait été trouvée.

En 2018, la Malaisie a accepté une offre "no-cure, no-fee" de la société d'exploration américaine Ocean Infinity pour des recherches d'une durée de trois mois, ce qui signifiait que la société ne serait payée que si elle trouvait l'avion.

Ces recherches ont couvert 112 000 km² (43 243 miles carrés) au nord de la zone cible initiale et se sont également révélées infructueuses, prenant fin en mai 2018.

DÉBRIS

Plus de 30 débris d'avion suspects ont été collectés le long des côtes africaines et sur des îles de l'océan Indien, mais seuls trois fragments d'aile ont été confirmés comme provenant du vol MH370.

La plupart des débris ont été utilisés pour l'analyse des schémas de dérive dans l'espoir de réduire la localisation possible de l'avion.

RAPPORT D'ENQUÊTE

Un rapport de 495 pages sur la disparition du vol MH370, publié en juillet 2018, indique que les commandes du Boeing 777 ont probablement été délibérément manipulées pour le faire dévier de sa trajectoire, mais les enquêteurs n'ont pas pu déterminer qui en était responsable.

Le rapport souligne également les erreurs commises par les centres de contrôle aérien de Kuala Lumpur et de Ho Chi Minh Ville et émet des recommandations pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise.

Les enquêteurs n'ont pas voulu tirer de conclusions sur ce qui est arrivé au vol MH370, déclarant que cela dépendait de la découverte de l'épave de l'avion.

THÉORIES DU COMPLOT

L'impossibilité de localiser le lieu du crash du vol MH370 a alimenté de nombreuses théories du complot, allant d'une erreur mécanique ou d'un crash télécommandé à des explications plus étranges comme un enlèvement par des extraterrestres ou un complot russe.

Ces dernières années, certains experts en aviation ont déclaré que l'explication la plus probable était que l'avion avait été délibérément détourné de sa trajectoire par un pilote expérimenté. Mais les enquêteurs ont déclaré qu'il n'y avait rien de suspect dans les antécédents, les affaires financières, la formation et la santé mentale du commandant de bord et du copilote.

REPRISE DES RECHERCHES

En décembre 2024, le gouvernement malaisien a annoncé qu'il reprendrait les recherches à la suite d'une nouvelle proposition d'Ocean Infinity, qui recevrait 70 millions de dollars en cas de découverte de l'épave. Les recherches ont commencé en mars de cette année, mais ont été suspendues après quelques semaines en raison du mauvais temps.

Les nouvelles recherches, qui débuteront le 30 décembre, se dérouleront conformément aux mêmes conditions convenues

entre la Malaisie et Ocean Infinity en 2024 et seront menées dans une zone de 15 000 km² ( 5 790 miles carrés) du sud de l'océan Indien. Le lieu précis n'a pas été communiqué.

Ocean Infinity a confirmé qu'elle reprendrait les opérations sur les fonds marins pendant 55 jours, par intermittence, a déclaré le ministère malaisien des transports, ajoutant que la reprise des recherches se ferait dans "une zone ciblée dont la probabilité de localiser l'avion est la plus élevée."