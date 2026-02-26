Ce qu'il faut surveiller dans la journée - vendredi 27 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principales histoires et événements de la journée, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s'inscrire à l'adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

26 février - Sur le radar économique américain, l'indice des prix à la production (PPI) pour janvier est attendu par le Bureau of Labor Statistics et devrait avoir augmenté de 0,3 %, après une hausse de 0,5 % en décembre. Sur une base annuelle, l'IPP devrait avoir augmenté de 2,6 % après une hausse de 3 % le mois précédent. En excluant les aliments et l'énergie, l'IPP a probablement augmenté de 0,3 %, après une hausse de 0,7 % en décembre. Sur une base annuelle, il devrait augmenter de 3 % pour la même période. Pendant ce temps, le Census Bureau devrait publier des données sur les dépenses de construction, qui devraient augmenter de 0,3 % en décembre après une hausse de 0,5 % en novembre. Par ailleurs, l'indice PMI de Chicago pour le mois de février devrait s'établir à 52,8 après avoir atteint 54 le mois précédent.

Sur le front canadien, Statistique Canada devrait publier le produit intérieur brut du quatrième trimestre (PIB) , où le taux de croissance économique est probablement resté stable. Sur une base mensuelle, le PIB a probablement augmenté de 0,1 % en décembre.

Sur le front de l'Amérique latine, l' indice des prix à la consommation IPCA-15 du Brésil (CPI) pour la mi-février devrait augmenter de 0,57 %, après une hausse de 0,20 % au cours de la période précédente. Sur une base annuelle, l'IPC a probablement augmenté de 3,82 % pour la même période, après avoir affiché une augmentation de 4,5 % au cours de la période précédente. Séparément, l'excédent budgétaire primaire du Brésil s'est probablement élargi à 103,2 milliards de reais brésiliens en janvier, contre 6,251 milliards de reais brésiliens au cours de la période précédente. Pendant ce temps, les données de la balance commerciale du Mexiquesont attendues et devraient montrer un déficit de 2,20 milliards de dollars en janvier, après un excédent de 2,43 milliards de dollars le mois précédent. Séparément, l'agence statistique chilienne, INE, devrait publier des données sur le taux de chômage pour janvier, qui devrait s'établir à 8 %, maintenant le même rythme que le mois précédent. En outre, l'INE devrait également publier des données sur la production manufacturière pour le mois de janvier.

