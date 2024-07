Ce qu'il faut surveiller dans la journée - vendredi 19 juillet

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

18 juillet - Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, devrait prononcer son discours de clôture virtuellement lors de la conférence de la Banque fédérale de réserve de Dallas et de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta intitulée "Exploring Conventional Bank Funding Regimes in an Unconventional World" (Explorer les régimes conventionnels de financement des banques dans un monde non conventionnel). (1300 /1700) Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, doit participer à la conférence "The Rewiring of the Global Economy" organisée par la Banque centrale de réserve du Pérou, le Reinventing Bretton Woods Committee et la Banque interaméricaine de développement. (1040 /1440)

Le géant des cartes de crédit American Express devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce à une augmentation massive des revenus nets d'intérêts.

Fifth Third Bancorp devrait enregistrer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à la baisse de ses dépenses d'exploitation.

Huntington Bancshares devrait enregistrer une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, ses revenus d'intérêts étant affectés par la hausse du coût des dépôts et une demande de prêts en dents de scie. Les analystes et les investisseurs se concentrent sur les perspectives de revenus d'intérêts au cours du second semestre de l'année, alors que la trajectoire de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt reste incertaine.

Regions Financial devrait annoncer une baisse de ses bénéfices pour le deuxième trimestre, le banque ayant mis de côté une plus grande partie de ses fonds de secours pour se prémunir contre d'éventuelles pertes sur prêts.

Statistique Canada devrait annoncer que les ventes au détail du pays ont probablement baissé de 0,6 % en mai, après avoir augmenté de 0,7 % le mois précédent. Les ventes au détail, à l'exclusion des automobiles, ont probablement baissé de 0,5 % en mai après avoir augmenté de 1,8 % en avril. Les données sur les prix à la production du Canada pour le mois de juin sont également attendues.