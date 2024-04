Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mercredi 24 avril

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - Le chiffre d'affaires de Meta Platforms devrait augmenter de 26 %, les investissements dans l'IA entraînant une hausse de l'engagement sur Instagram et des gains grâce à sa plateforme publicitaire. Les analystes seront très attentifs à ses prévisions lorsque la société publiera ses résultats du premier trimestre, qui donneront une image plus claire de la mise à jour de la publicité numérique au cours d'une année marquée par des élections présidentielles dans plus de 50 pays.

Boeing devrait annoncer une consommation de trésorerie beaucoup plus importante et sa première baisse de revenus en sept trimestres, selon les données de LSEG, alors que le constructeur d'avions américain est en proie à une crise de sécurité déclenchée par l'explosion d'un bouchon de porte en plein vol sur un 737 MAX 9 le 5 janvier dernier.

Lorsque Ford publiera ses résultats du premier trimestre, son plus grand défi sera d'expliquer aux investisseurs d'où viendra la croissance des bénéfices dans les mois à venir, alors que la croissance des véhicules électriques ralentit.

Le Bureau du recensement du département du commerce devrait annoncer que les commandes de biens durables ont augmenté de 2,5 % en mars, après une hausse de 1,3 % le mois précédent. Si l'on exclut les transports, les commandes de biens durables pour le mois de mars devraient afficher une augmentation de 0,3 % après avoir enregistré une hausse similaire le mois précédent.

AT&T devrait annoncer un faible nombre d'abonnés au premier trimestre, après avoir été confronté à une panne de réseau majeure en février et à une violation de la cybersécurité à la fin du mois de mars.

IBM publiera ses résultats pour le premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les indicateurs de la demande liée à l'IA et sur la contribution des services logiciels et des services de conseil au chiffre d'affaires total.

Thermo Fisher Scientific devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires concernant la demande de ses clients dans le domaine de la biotechnologie et sur tout changement dans les prévisions de bénéfices du fabricant d'équipements médicaux pour 2024. Entre-temps, les mises à jour du contrat avec Novo Nordisk pour son médicament populaire Wegovy seront également suivies de près.

Les actionnaires de Bank of America voteront sur une proposition visant à séparer les rôles de directeur général et de président, actuellement occupés par Brian Moynihan depuis 2014. Ce vote intervient après que d'influents conseillers en matière de procurations, ISS et Glass Lewis, ont exhorté les actionnaires à séparer les rôles de directeur général et de président dans certaines des plus grandes banques de Wall Street. Par ailleurs, Goldman Sachs tiendra son assemblée générale dans ses bureaux de Salt Lake City, dans l'Utah.

Chipotle Mexican Grill devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande de sa clientèle aisée pour ses burritos et ses bols de riz. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les tendances de la demande, à l'impact des coûts des matières premières et de la main-d'œuvre, ainsi qu'aux prévisions de l'entreprise.

Bunge Global devrait publier ses résultats du premier trimestre, alors que l'entreprise de négoce de céréales et de transformation des oléagineux s'efforce de conclure un mégadéal en vue d'acquérir le manutentionnaire de cultures Viterra plus tard dans l'année. Les investisseurs seront attentifs aux mises à jour concernant la transaction et à toute révision des prévisions de l'entreprise après que Bunge a averti en février que le rétrécissement des marges de traitement du soja pèserait sur ses bénéfices en 2024.

Par ailleurs, l'accent sera mis sur les mises à jour du lancement de Leqembi, le médicament de Biogen contre la maladie d'Alzheimer, sur les changements apportés à ses prévisions annuelles et sur les ventes trimestrielles de médicaments lorsque le fabricant de médicaments publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés.

Boston Scientific devrait publier ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les dispositifs cardiaques de la société de technologie médicale, ses performances trimestrielles, compte tenu d'une reprise des volumes d'interventions chirurgicales dans les hôpitaux, et ses prévisions pour 2024.

Humana publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs devraient se concentrer sur les commentaires relatifs à l'impact sur Humana de la cyberattaque subie par l'unité technologique de UnitedHealth. Les investisseurs pourraient également s'intéresser aux coûts médicaux de l'assureur santé et aux mises à jour de ses prévisions de bénéfices annuels.

Le fabricant de jouets Hasbro devrait enregistrer une baisse de ses ventes au premier trimestre en raison de la faiblesse générale du secteur, notamment de la baisse des dépenses discrétionnaires et du ralentissement des ventes de Wizards of the Coast. Les investisseurs attendront des commentaires sur les perspectives de la demande à court terme, sur la pression exercée sur les marges par les perturbations des livraisons et sur les projets de lancement de produits.

Universal Health Services publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés. Les investisseurs seront attentifs aux performances trimestrielles de l'opérateur hospitalier, dans un contexte de reprise de la demande pour certaines procédures médicales non urgentes, en particulier pour les personnes âgées.

Amphenol devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, le fabricant d'équipements électroniques bénéficiant d'une forte demande pour ses produits utilisés dans le domaine de la défense, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

Spirit AeroSystems devra répondre aux questions des investisseurs lors de son assemblée générale annuelle. L'entreprise est au cœur de négociations triangulaires compliquées avec Boeing et Airbus en vue d'une répartition de ses principales installations.

Align Tech devrait publier ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés. Les investisseurs seront attentifs à la performance de ses gouttières dentaires transparentes au cours du trimestre, aux commentaires de la société sur les volumes de procédures dentaires et à ses prévisions de ventes pour le deuxième trimestre.

La société de cartes de crédit Synchrony Financial devrait publier ses résultats du premier trimestre. Le bénéfice de l'entreprise devrait augmenter, grâce à la hausse des revenus d'intérêts.

Le fabricant de matériaux de construction Masco devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison d'une demande plus faible pour ses articles de décoration à prix élevé. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande, les prix et les prévisions annuelles.

Au Canada, la Banque du Canada doit publier le compte rendu de sa réunion de politique monétaire qui s'est tenue il y a quinze jours. Le même jour, Statistique Canada devrait indiquer dans son rapport que les ventes au détail ont augmenté de 0,1 % en février, après avoir baissé de 0,3 % le mois précédent.

La société canadienne Rogers Communications devrait afficher des revenus plus élevés au premier trimestre, grâce à l'augmentation de la demande de services sans fil et d'Internet de la part de la population croissante et des immigrants qui arrivent dans le pays. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'environnement concurrentiel dans l'industrie des télécommunications et sur les projets de Rogers Communications pour attirer des clients soucieux des coûts et de nouveaux immigrants, alors que le pays prévoit de réduire le nombre de résidents temporaires et de fixer un plafond à l'immigration temporaire.

Par ailleurs, l'agence nationale de statistiques mexicaine INEGI devrait publier des données sur l'inflation pour la première moitié du mois. L'inflation mensuelle devrait diminuer de 0,03 % au cours des deux premières semaines d'avril, après avoir augmenté de 0,27 % le mois précédent. Sur une base annuelle, l'inflation a probablement augmenté de 4,48 % en avril. L'inflation de base devrait augmenter de 0,16 % au début du mois d'avril. Par rapport à l'année précédente, le chiffre a probablement augmenté de 4,39 %.