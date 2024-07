Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 23 juillet

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

22 juillet - Deux des Sept Magnifiques publient leurs résultats trimestriels après la clôture des marchés, alors que les investisseurs surveillent de près la trajectoire de croissance de ces méga-capitalisations. Alphabet, la société mère de Google, devrait annoncer une hausse de 13 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, son quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, grâce à une demande soutenue pour ses services d'informatique dématérialisée. Les investisseurs suivront de près les mises à jour concernant l'adoption des fonctions d'intelligence artificielle dévoilées lors de la récente conférence des développeurs de Google et le coût que cela a représenté pour l'entreprise. Tesla devrait quant à elle annoncer une baisse d'environ 1 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, même si elle a livré plus de voitures que les attentes du marché. Les investisseurs voudront en savoir plus sur l'orientation de Tesla vers la technologie de conduite autonome et sur la manière dont celle-ci pourrait à nouveau distinguer l'entreprise des autres constructeurs automobiles et alimenter le type de reprise de son action qui l'a propulsée à un niveau record en 2021.

Coca-Cola devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, principalement en raison du fait que les consommateurs américains se sont détournés de ses sodas, qui sont devenus plus chers au cours des deux dernières années, même si la demande sur les marchés internationaux tels que l'Europe et l'Asie reste stable. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande des consommateurs aux États-Unis, au lancement de nouveaux produits et aux projets concernant les Jeux olympiques de Paris qui doivent débuter à la fin du mois.

Visa, le plus grand réseau de paiement au monde, devrait annoncer une hausse de ses bénéfices au deuxième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation.

Les résultats du deuxième trimestre de General Motors devraient indiquer si les prix élevés des véhicules continuent de compenser les difficultés rencontrées en Chine et dans le domaine des véhicules électriques. Le constructeur automobile devrait annoncer une baisse de 7,7 % de son bénéfice net au deuxième trimestre.

Sur le plan économique, la National Association of Realtors devrait annoncer que les ventes de logements existants devraient s'établir à 4 millions d'unités en juin, contre 4,11 millions d'unités en mai.

Les dirigeants de Bank of America, JPMorgan et Wells Fargo témoignent devant la sous-commission permanente d'enquête du Sénat sur la manière dont les banques gèrent la fraude sur leur plateforme de paiement Zelle.

Comcast devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en raison d'une diminution du nombre de nouveaux abonnés nets au téléphone.

Mattel devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, les premiers signes indiquant que la demande commence à se redresser pour le fabricant de jouets. Les investisseurs attendront des commentaires sur les tendances de la demande des consommateurs pour le second semestre de l'année, les niveaux de stocks des détaillants et toute mise à jour des prévisions pour l'ensemble de l'année.

HCA Healthcare devrait publier ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture des marchés. L'accent sera mis sur les changements apportés à ses prévisions annuelles et sur les commentaires du plus grand opérateur américain d'hôpitaux à but lucratif concernant les admissions de patients et la demande de procédures médicales.

Kimberly-Clark devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en raison d'une demande plus faible pour ses produits d'hygiène et d'entretien à prix élevé. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prix, les volumes, l'impact des efforts de réduction des coûts et les prévisions annuelles.

Quest Diagnostics publie ses résultats du deuxième trimestre et les investisseurs chercheront des couleurs sur la performance de l'activité de base de l'entreprise, à l'exclusion de COVID-19, au cours du trimestre et tout changement dans les prévisions 2024 des opérateurs de laboratoire.

Le producteur américain de gaz naturel EQT Corp devrait afficher une perte ajustée plus importante au deuxième trimestre, alors qu'il est confronté à la baisse des prix des matières premières. Les investisseurs attendront des commentaires sur l'acquisition en cours d'Equitran Midstream et des mises à jour sur les ventes d'actifs prévues.

La société Enphase, spécialisée dans les énergies renouvelables, devrait annoncer une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre après la clôture des marchés.

Le fournisseur d'informations immobilières CoStar Group devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, probablement grâce au trafic important sur ses sites web mondiaux et à l'augmentation des ventes de ses abonnements à homes.com.

