Ce qu'il faut surveiller dans la journée - mardi 16 juillet

15 juillet - Deux grandes banques américaines devraient publier leurs résultats trimestriels. Bank of America devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au deuxième trimestre, la baisse des revenus nets d'intérêts compensant les gains de la banque d'investissement. Par ailleurs, les bénéfices du deuxième trimestre de Morgan Stanley devraient augmenter, conformément à une reprise plus générale de l'activité de souscription et de la conclusion d'accords. Les analystes vérifieront la croissance des commissions de la banque d'investissement de Morgan Stanley et le rythme de la collecte de nouveaux actifs dans la division patrimoniale.

Sur le calendrier économique américain, le département du commerce devrait annoncer que les ventes au détail ont probablement baissé de 0,3 % en juin, contre une hausse de 0,1 % le mois précédent. Les ventes au détail, hors automobiles, devraient être restées stables en juin, après une baisse de 0,1 % en mai. Le Bureau des statistiques du travail (Labor Department's Bureau of Labor Statistics) devrait publier les données sur les prix à l'importation et à l'exportation. Les prix à l'importation ont probablement baissé de 0,1 % en juin après avoir chuté de 0,4 % en mai. Un rapport séparé du Département du Commerce devrait montrer que les stocks des entreprises ont probablement augmenté de 0,4 % en mai après une hausse de 0,3 % le mois précédent. Par ailleurs, l'indice du marché du logement de la National Association of Home Builders/Wells Fargo est probablement resté inchangé à 43 en juillet.

Adriana Kugler, gouverneur de la Réserve fédérale, interviendra sur le thème "Challenges Facing Economic Measurement and Creative Solutions" avant le 21e séminaire annuel sur la mesure économique de la National Association for Business Economics Foundation. (1445 /1845)

UnitedHealth Group publiera ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs s'intéresseront aux coûts médicaux de l'assureur santé et aux changements apportés à ses perspectives pour 2024. Toute mise à jour concernant la cyberattaque de son unité Change Healthcare sera également suivie de près.

Charles Schwab devrait afficher une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, aidé par une augmentation des actifs des clients et une hausse des frais de gestion d'actifs.

Parmi les prêteurs régionaux, les analystes s'attendent à ce que le bénéfice du deuxième trimestre de PNC Financial Services Group diminue, en raison de la baisse des revenus d'intérêts. En revanche, State Street devrait enregistrer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une augmentation de ses revenus de commissions.

Progressive Corp devrait enregistrer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à une forte demande d'assurance automobile.

Omnicom publiera ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal de 2024. Les analystes s'attendent à ce que la société enregistre une croissance de près de 6 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre.

Au Canada, le rapport de Statistique Canada devrait montrer que le taux d'inflation annuel du pays a probablement baissé à 2,8 % en juin, contre 2,9 % en mai. Sur une base mensuelle, les prix à la consommation sont probablement restés stables en juin après avoir augmenté de 0,6 % le mois précédent. La Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait annoncer que le nombre de mises en chantier pour le mois de juin s'est probablement élevé à 255 000 unités, contre 264 500 unités en mai.