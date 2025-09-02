Ce qu'Apple et Samsung attendaient de l'affaire des recherches Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

La décision rendue mardi dans le cadre de l'affaire antitrust contre Google (Alphabet's GOOGL.O ) est une victoire pour les fabricants de téléphones portables, notamment Apple AAPL.O et Samsung 005930.KS , pour lesquels un juge a déclaré que Google pouvait continuer à payer pour être le moteur de recherche par défaut sur les nouveaux appareils.

Google a déclaré qu'il ferait appel de cette décision, ce qui signifie qu'elle n'entrera probablement pas en vigueur immédiatement.

Voici quelques-uns des arguments avancés par Apple et d'autres parties dans les documents judiciaires avant la décision:

APPLE Le fabricant de l'iPhone a soutenu l'idée d'obliger Google à partager ses données de recherche avec des concurrents utilisant l'intelligence artificielle, tels que OpenAI, Anthropic et Perplexity, et a déclaré qu'il prévoyait d'offrir davantage d'options basées sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la recherche.

Apple a récemment constaté, pour la première fois, une diminution du nombre de requêtes de recherche Google provenant de son navigateur Safari par rapport à l'année précédente, a déclaré la société en mai.

"La véritable concurrence sur le marché n'est plus très loin", a déclaré Apple. Mais l'arrêt des paiements à Apple, qui ont atteint 20 milliards de dollars par an , ne ferait qu'enrichir Google et réduire le budget de développement d'Apple, puisqu'il n'y a pas d'autres options valables à proposer par défaut, selon Apple.

SAMSUNG

Le fabricant sud-coréen de smartphones s'est également opposé à l'arrêt des paiements de Google, ainsi qu'à la demande des procureurs d'étendre l'interdiction à l'application d'intelligence artificielle de Google, Gemini.

L'arrêt de ce financement nuirait à la capacité de Samsung de concurrencer Apple, plus rentable, que le ministère de la Justice a accusé séparément de monopoliser les marchés américains des smartphones, a déclaré l'entreprise. Une telle mesure pourrait même pousser Samsung à se retirer du marché américain de la téléphonie mobile, comme l'ont fait Microsoft

MSFT.O , Amazon AMZN.O et LG Corp 003550.KS au cours de la dernière décennie. Le fabricant de téléphones mobiles a également fait valoir que ses accords les plus récents avec Google ne sont pas exclusifs et n'entravent pas la concurrence des concurrents utilisant l'intelligence artificielle.

MOTOROLA

Le fabricant de téléphones cellulaires basé à Chicago est le troisième plus grand aux États-Unis, avec une large marge, et a déclaré que l'arrêt des paiements de partage des revenus de Google lui ferait le plus grand tort. Motorola MSI.N a fait valoir qu'une telle interdiction ne devrait s'appliquer qu'aux entreprises détenant 30 % ou plus du marché américain. Cela concernerait Apple et peut-être Samsung, qui a atteint 31 % du marché américain cette année, selon le cabinet d'études Canalys.

MOZILLA

Le développeur à but non lucratif de Firefox a demandé une exception à l'interdiction de paiement pour les fabricants de navigateurs indépendants, expliquant que si les recherches effectuées via son navigateur ne représentent qu'une infime partie des requêtes Google, les paiements de Google constituent 85 % de son chiffre d'affaires annuel.

LES TRAVAILLEURS SYNDIQUÉS DE GOOGLE

Le syndicat Alphabet Workers Union-CWA, qui représente environ 1 000 travailleurs chez Google et ses sous-traitants, a demandé des dispositions anti-rétorsion pour aider les employés à signaler d'éventuelles violations de la législation antitrust.