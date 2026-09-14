Ce qu'Amodei, Altman et Musk ont déclaré au sujet des risques liés à l'IA, attisant les craintes d'un “scénario catastrophe”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Samedi, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé à un ralentissement du rythme de développement de l’IA avancée, s’attirant le soutien exceptionnel d’Elon Musk, de SpaceXAI, et de Sam Altman, directeur général d’OpenAI, et déclenchant un débat sur le “catastrophisme” lié à l’IA.

Le président Donald Trump a qualifié d’exagérées les mises en garde concernant les risques potentiels de l’IA, alors que les États-Unis s'efforcent de maintenir leur avance sur la Chine en matière de leadership technologique, tandis qu’Anthropic a relevé le niveau d’évaluation des risques liés à l’IA de “très faible” à “faible” le mois dernier.

Ce débat intervient également à un moment critique pour Anthropic, alors que l’entreprise se prépare à une éventuelle introduction en bourse et qu’OpenAI a reporté ses propres projets d’introduction en bourse.

Voici ce qu’ont déclaré certains leaders du secteur de l’IA au sujet des risques associés à cette technologie:

DARIO AMODEI, directeur général D’ANTHROPIC

Dans un essai intitulé “We Must Pace the Frontier” , Amodei a déclaré que les progrès de l’IA s’étaient accélérés « de manière spectaculaire » depuis l’été 2026, principalement grâce à la capacité croissante de l’IA à créer la prochaine génération d’IA.

Il a cité l’incident OpenAI-Hugging Face , au cours duquel un “essaim” d’IA a mené des cyberattaques, comme un événement marquant illustrant le potentiel de l’IA à causer des “dégâts catastrophiques” si ses capacités se développent sans garde-fous.

M. Amodei a proposé un “plan en trois étapes” pour réguler le développement de l’IA, comprenant des tests de sécurité plus rigoureux et des évaluations indépendantes des modèles d’IA avancés, une coordination entre les principales entreprises du secteur de l’IA et une coopération internationale renforcée.

SAM ALTMAN, directeur général D’OPENAI

“Je suis d’accord avec Dario: nous devons modérer la progression vers de nouvelles frontières. C’est l’un des principaux sujets de discussion que nous avons abordés chez OpenAI ces dernières semaines”, a déclaré M. Altman en republiant le message d’Amodei sur X .

M. Altman a indiqué qu’OpenAI avait l’intention d’adopter l’idée proposée par Anthropic en s’engageant à faire appel à des évaluateurs indépendants bénéficiant d’un accès similaire à celui des employés.

M. Altman mettait en garde contre ces risques bien avant l’essor actuel de l’IA. Dans un essai de 2015 intitulé “Machine Intelligence, partie 1 ”, il affirmait que “le développement d’une intelligence artificielle surhumaine est probablement la plus grande menace pour la survie de l’humanité”.

ELON MUSK, directeur général DE SPACEX

“Dario a raison”, a déclaré l'entrepreneur milliardaire sur X , en réponse à la publication d'Amodei.

M. Musk figurait parmi les partisans d’une initiative lancée en 2023 par l’association à but non lucratif Future of Life Institute visant à suspendre le développement de l’IA pendant six mois afin de laisser le temps de mettre en place des mesures de sécurité.

Il faisait également partie d’un groupe de chercheurs en IA et en robotique qui avait rédigé en 2015 une lettre ouverte prônant une interdiction mondiale des “armes autonomes offensives”, s’opposant à la création de “nouveaux outils destinés à tuer des personnes”.