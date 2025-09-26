"Ce chiffre de l'inflation ne devrait pas modifier l'équilibre des risques de la Fed" (ABN Amro IS)

(AOF) - "Le PCE a été parfaitement conforme aux attentes, tant pour l'indice de base que pour l'indice global. Ce rapport sans surprise est un argument supplémentaire pour les « hawks ou faucons » qui prônent la prudence et évitent les baisses agressives", estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. L'absence de surprise, poursuit-il, est synonyme de bonnes nouvelles et de tendance haussière des marchés. Cela a été le cas pendant une grande partie de la période récente.

Pour Christophe Boucher, la Fed est néanmoins confrontée à un véritable dilemme : l'inflation est persistante et stagne depuis longtemps autour de 3 %, tandis que le marché du travail s'affaiblit.

"Quoi qu'il en soit, ce chiffre de l'inflation ne devrait pas modifier l'équilibre des risques de la Fed, qui devrait continuer à privilégier la croissance plutôt que l'inflation", conclut-il.