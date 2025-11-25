CDW progresse, Raymond James ayant relevé sa note de "surperformance" à "achat fort"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 novembre - ** Les actions du fournisseur de solutions informatiques CDW augmentent de 1,5 % à 143,39 $
** Raymond James relève la note de l'action de "surperformance" à "achat fort"
** Nous considérons l'IA comme un net vent arrière pour les clients PME et moyennes entreprises de CDW, qui dépendront de l'expertise de CDW pour l'intégration et le déploiement sécurisé de solutions informatiques basées sur l'IA" - Brokerage
** La note moyenne de 13 analystes est "acheter", leur prévision médiane est de 185 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 18,5 % cette année
