CDW affiche un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au premier trimestre, grâce à une forte demande en technologies de l'information dans un contexte d'essor de l'IA et du cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CDW CDW.O a dépassé mercredi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la demande soutenue pour ses solutions informatiques , les entreprises augmentant leurs dépenses en matière d'intelligence artificielle et de technologies cloud.

* CDW fournit des solutions de sécurité, de cloud et d'infrastructure hybride aux entreprises, aux administrations publiques et à des secteurs tels que l'éducation et la santé aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires net de 5,68 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 5,48 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice ajusté s'est établi à 2,28 dollars par action, légèrement en deçà de l'estimation des analystes de 2,29 dollars par action.

* « À mesure que les clients passent de l'exploration de l'IA à des environnements de production réels, ils s'appuient de plus en plus sur des partenaires disposant d'une expertise en matière d'intégration, de gouvernance et de cycle de vie pour mettre en œuvre leurs projets à grande échelle », a déclaré la directeur général Christine Leahy.

* La société a également bénéficié de la demande croissante en matière de sécurité des réseaux et de migration vers le cloud.

* Le chiffre d'affaires net du segment commercial de CDW a progressé d'environ 10 % pour atteindre 3,57 milliards de dollars, principalement grâce à une augmentation des ventes aux clients des secteurs de la santé et des services financiers.