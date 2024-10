Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CDA: la directrice financière d'Accor rejoint le conseil information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes indique que son conseil d'administration, réuni le 10 octobre, a coopté, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, Martine Gerow en qualité d'administratrice indépendante.



Elle remplace ainsi la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière (soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2026).



Cette nomination sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale. Martine Gerow est actuellement directrice financière d'Accor, après avoir exercé des fonctions dirigeantes chez American Express, Carlson Wagonlit ou encore Solocal.



La Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, représentée par François Codet, a quant à elle été désignée en qualité de censeur pour une durée courant jusqu'à l'issue initiale de son mandat d'administrateur (soit jusqu'à l'AG appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026).





Valeurs associées CIE DES ALPES 13,72 EUR Euronext Paris -0,44%