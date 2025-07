CDA: gain d'une nouvelle DSP en Savoie information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) indique avoir été choisie par le conseil municipal de Pralognan-la-Vanoise pour l'attribution de la délégation de service public (DSP) pour aménager et exploiter son domaine de montagne, à travers un contrat de 25 ans.



Situé en Savoie, le domaine skiable de Pralognan-la-Vanoise s'élève jusqu'à 2.400 mètres d'altitude et comprend 26 kilomètres de ski alpin (31 pistes), 27 kilomètres de pistes de ski de fond et offre des centaines d'itinéraires de randonnées l'été.



Porte d'entrée principale du Parc National de la Vanoise, cette station a su développer une activité économique en dehors de la saison d'hiver, plus de 40% de sa fréquentation annuelle (en nombre de nuitées) étant concentrée durant les mois d'été.



Ce contrat pendra effet le 1er novembre 2025 et l'intégration de ce nouveau site fait bénéficier au backlog (chiffre d'affaires cumulé sur la durée du contrat) de la CDA d'un flux positif de l'ordre de 300 millions d'euros, selon ses estimations.





Valeurs associées CIE DES ALPES 20,6500 EUR Euronext Paris +0,24%