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CCC Intelligent Solutions poursuit sa progression après l'annonce de l'acquisition d'une participation par l'actionnaire activiste Elliott
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** L'action de CCC Intelligent Solutions CCC.O a progressé de 4,4 % lundi avant l'ouverture, à 6,18 dollars, son plus haut niveau depuis plus de trois mois, après l'annonce selon laquelle l'investisseur activiste Elliott Management avait pris une participation importante ** L'action CCC a clôturé en hausse de 10 % vendredi, à 5,92 dollars, après que Reuters a annoncé jeudi soir que l'éditeur de logiciels d'assurance automobile avait engagé Morgan Stanley pour le conseiller dans le cadre d'un processus de cession ** L’ampleur exacte de la participation d’Elliott n’a pas pu être déterminée immédiatement, mais la société activiste a acquis cette position avant que CCC ne décide d’étudier une vente, a rapporté Bloomberg vendredi en fin de journée, citant des sources proches du dossier

** CCC, qui est entrée en Bourse en 2021 après une fusion avec la SPAC Dragoneer Growth Opportunities Corp, affiche une capitalisation boursière d’environ 3,5 milliards de dollars

** Vendredi, l’action CCC affichait une baisse d’environ 26 % depuis le début de l’année, après avoir chuté de 32 % en 2025

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CCC INTELL SLTN
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