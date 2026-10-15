CCC Intelligent Solutions conclut un accord de privatisation de 6,1 milliards de dollars avec GTCR et Elliott

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(Ajout de précisions tout au long du texte)

CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé jeudi avoir accepté d'être rachetée par un consortium dirigé par les sociétés d'investissement privées GTCR et comprenant Elliott Investment Management, dans le cadre d'une opération de retrait de la cote d'un montant de 6,1 milliards de dollars.

Les actionnaires de la société basée à Chicago recevront 7,75 dollars en espèces pour chaque action détenue, a précisé CCC. Cette offre représente une prime de 44% par rapport au cours de clôture de l'action le 9 juillet, avant que Reuters n'annonce que la société envisageait une vente .

CCC fournit des logiciels au secteur de l’assurance dommages, notamment des outils de gestion des sinistres et d’estimation des dommages.

Cette opération intervient alors que la société faisait face aux inquiétudes des investisseurs concernant un ralentissement de sa croissance, une baisse du volume des sinistres et un déploiement plus lent que prévu de certains de ses nouveaux produits logiciels, ce qui avait pesé sur le cours de son action.

“L’annonce d’aujourd’hui fait suite à un examen approfondi des options stratégiques…”, a déclaré Githesh Ramamurthy, directeur général de CCC, dans un communiqué.

CCC avait été rachetée par la société de capital-investissement Advent International en 2017. Advent avait ensuite introduit la société en bourse via une fusion avec une société à chèque en blanc en 2021, avant de se désengager de son investissement en 2025.

L’opération n’est soumise à aucune condition de financement et devrait être finalisée au premier trimestre 2027, après quoi CCC redeviendra une société privée. La société doit publier ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre.

L’action CCC est restée pratiquement inchangée à 7,61 dollars lors de la séance de jeudi, après avoir récemment progressé suite à des informations parues dans la presse faisant état d’une transaction potentielle.

Morgan Stanley conseille CCC, tandis que J.P. Morgan et Citi conseillent GTCR.