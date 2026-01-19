CBS News va diffuser un reportage de "60 Minutes" sur la prison du Salvador qui avait été retiré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CBS News diffusera dimanche soir le reportage de "60 Minutes" sur une méga-prison salvadorienne hébergeant des migrants expulsés des États-Unis, selon les nouveaux détails de la programmation publiés par la chaîne.

Le reportage a été reporté en décembre, CBS affirmant que l'histoire nécessitait un complément d'information. La chaîne a également supprimé un lien vers la page du segment "Inside CECOT" ce jour-là et a indiqué que le reportage serait diffusé à une date ultérieure.

Le CECOT est une méga-prison au Salvador où les États-Unis ont envoyé des centaines de migrants, pour la plupart vénézuéliens, sans procès, et qui a été condamnée par des groupes de défense des droits de l'homme pour ses conditions difficiles.

Pour la diffusion de dimanche, CBS a ajouté une description indiquant que "l'année dernière, l'administration Trump a déporté des centaines de Vénézuéliens au Salvador, un pays avec lequel la plupart n'avaient aucun lien, en prétendant qu'ils étaient des terroristes."

La séquence montre la correspondante Sharyn Alfonsi s'entretenant avec des Vénézuéliens qui ont été libérés par la suite et qui décrivent les conditions à l'intérieur de l'installation comme étant "brutales et torturantes".

"La direction de CBS News s'est toujours engagée à diffuser le reportage de 60 MINUTES sur CECOT dès qu'il était prêt. Ce soir, les téléspectateurs pourront le voir, ainsi que d'autres sujets importants", a déclaré la chaîne dans un communiqué dimanche.

Le segment sur le CECOT, qui comprenait des allégations selon lesquelles les déportés vénézuéliens envoyés dans la prison avaient été torturés et soulevait des questions sur la manière dont les Etats-Unis les avaient caractérisés, a été diffusé par erreur sur l'application canadienne Global TV en décembre, a déclaré un porte-parole de CBS à Reuters.

Cette décision intervient alors que Bari Weiss met en œuvre des changements au sein de la chaîne après avoir été choisie pour diriger CBS News en octobre, suite à l'acquisition par Paramount Skydance PSKY.O de The Free Press, la publication en ligne qu'elle a fondée.