CBRE progresse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions de la société de services immobiliers CBRE Group CBRE.N augmentent de 3,3 % à 154,5 $ avant le marché ** La société prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, citant une dynamique solide dans la location et la gestion des installations dans le cadre d'une expansion rapide des centres de données ** Le bénéfice par action de base en 2026 devrait se situer entre 7,30 et 7,60 dollars, le point médian de cette fourchette étant supérieur aux attentes des analystes (7,36 dollars par action) - données compilées par LSEG ** Bénéfice de base par action de2,73 $ au quatrième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de2,68 $ ** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 11,63 milliards de dollars, contre 11,71 milliards de dollars estimés par Wall Street

** CBRE a gagné 22,5% en 2025