CBRE prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations grâce à la vigueur de l'immobilier alimentée par l'IA

La société de services immobiliers CBRE Group CBRE.N a prévu jeudi un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, citant une forte dynamique dans la location et la gestion des installations , alors que les centres de données se développent rapidement.

Les actions de la société basée à Dallas, au Texas, étaient en hausse de 3 % dans les échanges avant bourse. Les milliards de dollars investis dans les infrastructures d'intelligence artificielle relancent certaines parties du marché de l'immobilier commercial, suscitant de nouvelles constructions, des acquisitions de sites et des locations à long terme qui profitent à des prestataires de services tels que CBRE.

"Nous avons enregistré des gains significatifs dans les ventes et la location aux États-Unis et dans une grande partie du reste du monde, et nos activités résilientes ont continué à afficher une croissance à deux chiffres de leurs revenus, une tendance que nous voyons se poursuivre", a déclaré le directeur général Bob Sulentic. La Réserve fédérale devrait maintenir les taux d'intérêt pour le reste du mandat de Jerome Powell, président de la Fed, jusqu'en mai, ce qui laisse présager des coûts d'emprunt stables qui pourraient contribuer à stimuler l'activité de l'immobilier commercial, notamment la location et les ventes de propriétés, qui sont des moteurs de croissance essentiels pour le secteur.

services de et de développement immobilier, prévoit pour 2026 un bénéfice de base par action compris entre 7,30 et 7,60 dollars, dont le point médian est supérieur aux attentes des analystes, qui étaient de 7,36 dollarspar action, selon les données compilées par LSEG. Le chiffre d'affaires de la société provenant du segment des opérations et de l'expérience des bâtiments a augmenté de 14,6 % pour atteindre 6,31 milliards de dollars au cours du trimestre. Pour le trimestre terminé le 31 décembre, CBRE a affiché un bénéfice de base par action de2,73 $, supérieur aux estimations des analystes de2,68 $ par action. Le chiffre d'affaires total pour le trimestre a augmenté de 12 % pour atteindre 11,63 milliards de dollars, contre10,40 milliards de dollars l'année précédente. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 11,71 milliards de dollars pour le quatrième trimestre.