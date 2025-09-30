Cboe réengage le vétéran du secteur Hocking pour diriger son activité de produits dérivés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cboe Global Markets CBOE.Z a réembauché Rob Hocking, un vétéran du secteur, pour diriger son activité de produits dérivés, a-t-on appris mardi, alors que l'opérateur boursier renforce ses rangs sous la houlette de son nouveau directeur général Craig Donohue.

Hocking succédera à Cathy Clay, qui quitte la société basée à Chicago pour saisir une nouvelle opportunité. Il rejoindra l'équipe de direction de la société et rendra compte à Donohue, qui a pris les rênes de Cboe en mai .

Auparavant, Hocking, qui possède plus de vingt ans d'expérience sur le marché mondial des produits dérivés, avait occupé le poste de responsable mondial de l'innovation des produits au sein de Cboe.

L'activité de produits dérivés de la société comprend ses marchés à terme et d'options aux États-Unis et en Europe, ainsi que des produits de transaction tels que les options sur l'indice S&P 500 et les franchises VIX.

Cboe a également engagé Brian McElligott, un vétéran du secteur, pour diriger son activité de données. Il avait auparavant passé plus de dix ans chez CME Group CME.O , l'opérateur d'échange de produits dérivés.

L'activité de données du Cboe a enregistré une forte croissance au cours des deux derniers trimestres, grâce à une forte demande internationale. Environ 45 % des nouvelles ventes récurrentes ont été réalisées en dehors des États-Unis au cours du deuxième trimestre.

Hocking et McElligott seront basés à Chicago et entreront en fonction le 1er octobre.