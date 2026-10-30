Cboe Global Markets en hausse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

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(Actualités)

30 octobre - ** L'action de Cboe Global Markets CBOE.Z progresse de 7% à 336,2 dollars en séance de l'après-midi

** L'opérateur de marché des produits dérivés affiche au troisième trimestre un résultat net ajusté de 379,6 millions de dollars, soit 3,63 dollars par action, contre 279,8 millions de dollars, soit 2,67 dollars par action, un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires net progresse de 18% à 712,2 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires net des options bondit de 23% à 469,5 millions de dollars

** La société relève ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires net total pour 2026, passant d’une fourchette allant du milieu au haut de la dizaine à une fourchette dans le haut de la dizaine

** Les analystes de Raymond James déclarent: "Nous restons impressionnés par la capacité de la société à élargir ses vecteurs de croissance au-delà du contrat SPX, à céder ses activités non stratégiques et à rationaliser sa structure de coûts"

** Sur 19 analystes, sept attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", 11 la note "conserver" et un la note "vendre"; leur objectif de cours médian s’établit à 322,15 dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse de 25,2% depuis le début de l’année