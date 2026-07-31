Cboe dépasse les prévisions de bénéfices alors que la volatilité stimule l'essor du marché des options

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats de Cboe bénéficient d'une participation accrue des particuliers, selon un dirigeant

* Le bénéfice par action ajusté, à 3,56 dollars, dépasse les estimations de Wall Street

* Le cours de l'action progresse de près de 2 %

(Ajout de détails issus de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 6, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9 et d'une mise à jour sur le cours de l'action) par Utkarsh Shetti

Cboe Global Markets CBOE.Z a annoncé vendredi une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street , grâce à des volumes de transactions d’options soutenus dans un contexte de volatilité accrue des marchés .

Les périodes de turbulences boursières stimulent généralement l’activité de transactions, les investisseurs cherchant à tirer profit des fluctuations de cours, tout en augmentant la demande d’options utilisées pour couvrir les portefeuilles contre le risque.

Cboe, la plus grande bourse d’options des États-Unis, a profité de la forte volatilité des marchés , alimentée par laguerre menée conjointement par les États-Uniset Israël contre l’Iran, ainsi que par l’évolution du sentiment des investisseurs à l’égard du secteur de l’IA.

La société a annoncé en début de mois des volumes mensuels et trimestriels records d’options américaines sur l’ensemble de ses bourses, atteignant un record journalier de 33,4 millions de contrats le 5 juin, jour où les marchés ont fortement chuté.

Cboe détient la licence exclusive pour coter des options sur l’indice S&P 500 et propose une gamme de produits sur actions et de produits dérivés, notamment ceux liés à son indice de volatilité phare, le VIX, largement connu comme le "baromètre de la peur" de Wall Street.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, les dirigeants ont souligné la forte hausse du nombre d’ordres simples — c’est-à-dire des transactions sur des options individuelles plutôt que sur des spreads ou des produits à structure complexe —, y voyant le signe d’un engagement accru des investisseurs particuliers envers ses produits.

Ces résultats viennent couronner un trimestre solide pour les bourses américaines, le Nasdaq NDAQ.O , le CME CME.O et l’Intercontinental Exchange ICE.N ayant tous annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes de Wall Street.

Leurs actions ont toutefois subi la pression des rumeurs concernant l’approbation par la CFTC des contrats à terme perpétuels, que les investisseurs perçoivent comme une menace pour les parts de marché des bourses en place.

"Le Cboe continue de tourner à plein régime, même si le scénario baissier lié aux contrats à terme perpétuels continue de peser sur le titre", a déclaré Patrick O'Shaughnessy, analyste chez Raymond James, dans une note.

Cboe est la seule valeur parmi les opérateurs boursiers à avoir progressé cette année, avec une hausse de plus de 18 %, grâce à sa part de marché dans le négoce d’options de détail et à une réorganisation de ses effectifs annoncée en mai.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 3,56 dollars par action, contre 2,46 dollars par action un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 3,48 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d’affaires net de sa division de transactions d’options a bondi de 30 % pour atteindre 473,9 millions de dollars, tandis que le volume quotidien moyen total a augmenté de 26 %. Le chiffre d’affaires net total a progressé de 25 % pour atteindre le niveau record de 731,6 millions de dollars, dépassant également les estimations.

Cboe a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires net organique pour l’ensemble de l’année, tablant désormais sur une croissance en pourcentage dans la fourchette de 15 à 19 %, contre une fourchette de 10 à 15 % dans ses prévisions précédentes.

L'action de la société a progressé de près de 2 % en début de séance.