Cboe bat les attentes, mais la menace des futures perpétuels reste en embuscade

Cboe Global Markets a publié des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, porté par une activité particulièrement soutenue sur les produits dérivés.

Le premier opérateur américain d'options a dégagé un revenu net record de 731,6 MUSD, en hausse de 25% sur un an, contre 718,6 MUSD attendus, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 3,56 dollars, contre un consensus de 3,49 dollars et 2,46 dollars un an plus tôt. Le titre reste relativement stable dans les échanges électroniques.

Cette performance repose avant tout sur la franchise historique du groupe dans les options, notamment celles liées au S&P 500 et au VIX, qui demeure le principal moteur économique de Cboe. Les revenus du segment ont progressé de 30% à 473,9 MUSD, soutenus par des volumes élevés dans un contexte de forte volatilité lié aux tensions géopolitiques et aux rotations brutales autour des valeurs technologiques. L'opérateur a ainsi enregistré un record de 33,4 millions de contrats échangés sur une seule séance début juin.

La vigueur de l'activité a conduit Cboe à relever pour la deuxième fois cette année sa prévision de croissance organique du revenu net, désormais attendue dans le milieu à haut de la fourchette des 10%. Cette amélioration ne dissipe toutefois pas les interrogations stratégiques autour des contrats à terme perpétuels, dont le développement pourrait à terme concurrencer certains produits dérivés traditionnels. Dans le même temps, le groupe cherche à élargir son terrain de jeu avec Cboe Predicts, sa nouvelle offre de marchés prédictifs, tout en poursuivant son recentrage sur les activités les plus rentables.