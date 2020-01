CBO TERRITORIA : Poursuite d'une bonne dynamique commerciale en 2019, conforme au plan stratégique

Communiqué de presse, Sainte-Marie, le 9 janvier 2020, 11H00

Poursuite d'une bonne dynamique commerciale en 2019, conforme au plan stratégique

· Habitat (lots) : + 47%, première contribution de l'accord de ventes en bloc à Action Logement

· Entreprise (m2) : Niveau exceptionnel en bâti (18 600 m2) et forte progression des ventes des terrains à bâtir (X 5,2) qui gardent un haut niveau de réservation (43 400 m2).

2018 2019 2018 / 2019





En nombre Ventes Réservations

au 31/12 Ventes Réservations

au 31/12 Evolution

des ventes Evolution des réservations Promotion immobilière : logements privés 95 58 79 79 -17% 36% Foncière : Logements anciens cédés 56 15 184 13 229% -13% Promotion immobilière : Parcelles à bâtir Habitat 63 89 86 95 37% 7% S/Total Ventes aux particuliers 214 162 349 187 63% 15% Promotion immobilière : logements sociaux 79 0 83 0 5% Total Habitat 293 162 432 187 47% 15%

En m2 Immobilier professionnel 371 18 235 18 579 525 4 908% -97% Terrains à bâtir professionnels 4 309 45 055 22 531 43 442 423% -4% Arbitrage patrimoniaux professionnels 629 155 266 555 -58% 258%

CBo Territoria, Foncière de référence et développeur immobilier à La Réunion, annonce avoir réalisé une bonne activité commerciale en 2019, en particulier dans la Promotion immobilière de terrains Habitat et Entreprise, un des leviers de financement de la Foncière Entreprise, activité stratégique du Groupe.

Habitat

CBo Territoria a signé en septembre 2019 un protocole d'accord avec Action Logement (via la SHLMR) pour lui céder progressivement ses logements intermédiaires anciens (Foncière) et lui vendre en VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) une part significative de ses programmes neufs (Promotion immobilière) dans ses quartiers résidentiels. Ainsi, la SHLMR devient désormais le principal acquéreur des logements intermédiaires du Groupe dont l'offre aux particuliers sera mécaniquement réduite.

Cet accord permet de sécuriser et d'accélérer la mutation de la Foncière en faveur des Immeubles de Rendement Entreprise.

En 2019, l'activité de promotion immobilière Habitat affiche 79 ventes de logements privés contre 95 en 2018. Cet écart est toutefois compensé par la progression du stock de réservations qui progresse à 79 logements privés (contre 58 fin 2018), permettant d'anticiper un bon niveau d'activité en 2020.

Les ventes actées de parcelles Habitat augmentent de 37% à 86 lots (63 lots en 2018) grâce à la grande qualité des lotissements commercialisés et à l'enrichissement de l'offre. Le stock de réservations progresse de 7% à 95 lots contre 89 en 2018 laissant augurer une poursuite de la croissance de ce segment en 2020.

Les ventes actées dans le logement social sont quasi-stables à 83 logements en 2019 (79 logements à fin 2018). CBo Territoria est en négociation pour la commercialisation de nouveaux programmes en 2020.

Parallèlement, dans le cadre du recentrage de sa Foncière sur les actifs Entreprise, CBo Territoria a réalisé 184 cessions de logements anciens contre 56 en 2018. Cette performance est nourrie par l'acquisition par Action Logement (via la SHLMR) de 140 logements anciens conformément au protocole signé avec CBo Territoria.

Entreprise

Au niveau de la promotion immobilière Entreprise, le volume des ventes a fortement progressé en 2019 porté par la mise en chantier du Retail Park du Port et par le succès commercial des terrains à vendre dans les parcs d'activités ACTIS et du Portail.

En termes de terrains à bâtir, CBo Territoria a réalisé en 2019 la vente de 22 531 m2 de lots contre 4 309 m2 en 2018. Le stock de réservations reste à un niveau très élevé à 43 442 m2 fin 2019 (45 055 m2 fin 2018) avec les excellentes performances commerciales du Parc d'activités ACTIS situé à Sainte-Marie.

Au niveau du bâti Entreprise, activité opportuniste du Groupe, les ventes atteignent en 2019 un niveau exceptionnel avec la mise en chantier du Leroy Merlin de 13 700 m2 situé au Retail Park du Port développé par CBo Territoria.

Conformément à son plan stratégique, la dynamique commerciale de l'exercice 2019 permet au Groupe de conforter la génération de cash-flow par ses activités de Promotion immobilière et de cession d'actifs résidentiels, destinées à co-financer le plan pluriannuel d'investissements de sa Foncière dans de nouveaux actifs Entreprise.

A propos de CBo Territoria

Foncière et développeur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est cotée sur Euronext C (FR0010193979, CBOT).

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de l'activité de Promotion immobilière.

CBo Territoria place ses actionnaires au centre de sa création de valeur et offre un profil de rendement soutenu par sa politique récurrente de dividendes.

www.cboterritoria.com

