CBO TERRITORIA : Pose de la première pierre du programme de bureaux Galabé au sein du quartier d'affaires de Savanna à Saint-Paul

Sainte-Marie, le 4 septembre 2025, 20h00 (heure locale)

Galabé , un ensemble immobilier de bureaux au cœur de l'économie et de l'histoire de La Réunion

CBo Territoria poursuit son développement sur la commune dynamique de Saint-Paul au sein du quartier d'affaires de Savanna avec Galabé un programme de bureaux de près de 4 200 m² de surface utile. L'ensemble est composé de deux immeubles en R+3 de 2 440 m² et 1 725 m². Les plateaux de bureaux sont conçus pour la plus grande modularité permettant une divisibilité des plateaux à partir de 68 m². L'ensemble dispose de 132 places de stationnement, bien au-delà des prescriptions du PLU.

Cet actif est proposé à la location afin d'intégrer la foncière tertiaire du groupe. Néanmoins, le bâtiment de

1 725 m² pourra être ouvert à la vente.

Galabé est à proximité directe de l'ancienne usine de Savanna, dont l'activité était de transformer la canne en sucre jusqu'en 1985, avant d'être réhabilitée pour un nouvel usage. En effet, il y a plus de 15 ans, CBo Territoria a converti cette friche industrielle en centre d'affaires, et notamment, a implanté en 2016 des espaces de coworking Lizine, répondant aux nouvelles façons de travailler.

Galabé est implanté dans la zone d'activité de Savanna reconnue pour son fort potentiel économique, au carrefour des voies d'accès rapides vers le Nord et le Sud de l'île, à proximité de la zone portuaire, du Centre Hospitalier Ouest de La Réunion (CHOR) et de la zone de développement de l'Ecocité. En effet, le dynamisme économique de ce secteur géographique s'illustre par le programme d'extension « CHOR 2030 » dont la première phase de travaux sera livrée en juillet 2026, l'augmentation du nombre de voies de circulation (livraison début août d'une troisième voie entre Rivière des Galets et Savanna), l'amélioration des infrastructures par « Sans Souci » et l'installation des bureaux de La Région fin 2024.

En outre, le quartier d'affaires de Savanna profite déjà d'une réelle synergie inter-entreprises et institutions (grands groupes privés, dont SUEZ, GBH, Nestlé France…, La Région, Le Tribunal de Proximité), d'un centre commercial, de commerces de proximité, de services médicaux, et d'activités sport/loisirs, autant d'atouts pour les futurs usagers de ces espaces de bureaux.

Galabé , des immeubles de bureaux respectueux des enjeux environnementaux et des nouvelles pratiques de travail en entreprise

Le Groupe a opté pour une architecture résolument contemporaine inspirée pour la façade des immeubles et leurs ouvertures du Galabé, un pain de sucre à la couleur caramel issu d'une fabrication longue et minutieuse, à partir du jus de canne.

La conception générale du programme repose sur l'adaptation au climat par l'orientation du bâtiment et l'utilisation des régimes de brise pour la ventilation, la réalisation de façades à faible inertie thermique et de plateaux modulables et techniquement polyvalents.

Un soin particulier a été porté sur la flexibilité de l'aménagement intérieur des bureaux proposés, en open-space ou avec cloisonnement, en tenant compte de la luminosité.

Par ailleurs, un travail d'optimisation des surfaces des bureaux ainsi que la faible proportion des parties communes permettent de réduire les charges.

Ces choix raisonnés apportent une réponse architecturale pertinente aux besoins des professionnels, au développement urbain du quartier et aux enjeux environnementaux affirmés en milieu tropical par la certification BREEAM. En effet, CBo Territoria après avoir été la première société à être certifiée BREEAM New Construction (BREEAM NC) dans l'océan Indien avec son centre commercial Ylang Ylang à Mayotte, en juin dernier, vise également cette labellisation pour Galabé ; ce qui serait une première à La Réunion en la matière.

La livraison de Galabé est programmée pour le second semestre 2027.

