CBO TERRITORIA : Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social

CBo Territoria
Société anonyme au capital de 48 242 560,08 euros
Siège social : Cour de l'usine, La Mare, CS91005 - 97833 Sainte-Marie Cedex (île de La Réunion)
452 038 805 R.C.S. Saint-Denis
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote
et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
|
Date d'arrêté des
informations
|
Nombre total
d'actions
composant le capital
|
Nombre total
de droits de vote
|31.12.2025
|36.547.394
|Total théorique (ou brut) des droits de vote : 36.547.394
|Total réel* (ou net) des droits de vote : 35.031.871
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote (autodétention…).
- SECURITY MASTER Key : x5qfk8pplJnGmJubaJpum5KYZpmTlGGYm2mexZZqa5ecbJpgxWdpmJrLZnJmnG5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95795-2025-12-31-cbo-territoria-declaration-mensuelle-droits-de-vote.pdf
