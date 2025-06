CBO TERRITORIA : Actualités - Centre commercial Ylang Ylang à Mayotte, 1er bâtiment neuf certifié BREEAM New Construction (BREEAM NC) dans l'océan Indien

Communiqué de presse – Certification BREEAM

Sainte-Marie, le 26 juin 2025, 20h00 (heure locale)

Actualités – Centre commercial Ylang Ylang à Mayotte, 1 er bâtiment neuf certifié BREEAM New Construction ( BREEAM NC) dans l'océan Indien

CBo Territoria, Groupe responsable et engagé dans le développement de Mayotte depuis 2016, a obtenu la certification BREEAM New Construction pour le centre commercial Ylang Ylang qu'il a développé et qu'il détient à 100%. Une première pour la zone Océan Indien !

Le centre commercial Ylang Ylang, situé dans la zone d'activité économique développée par CBo Territoria et ouvert en octobre 2023, comprend un supermarché Carrefour (exploité par le Groupe GBH), les moyennes surfaces Mr Bricolage et C'TAM, ainsi qu'une galerie commerciale de 15 boutiques offrant aux familles mahoraises une variété d'enseignes et de services (OKaidi, Bébé 9, Beauty Success, The body Shop, Afflelou, Orange, SFR, Canal+ …).

La conception de ce lieu de vie pour les habitants de Mayotte a été pensée avec une attention particulière portée sur les enjeux environnementaux, une démarche ambitieuse valorisée par la certification BREEAM. Cette certification internationale de référence évalue la performance des bâtiments selon 9 grands enjeux : management, santé et bien-être, énergie, transport, eau, matériaux, déchets, biodiversité et pollution. Elle distingue les projets les plus exemplaires en matière de durabilité environnementale, de gestion responsable et de qualité de vie.

En effet, ce centre commercial traduit une forte ambition environnementale, qui se manifeste par des réalisations telles que la mise en œuvre de compteurs d'eau intelligents permettant la détection et la prévention des fuites d'eau, d'équipements sanitaires hydroéconomes, ainsi que la gestion des eaux pluviales, grâce à la création de noues végétalisées et d'un bassin de rétention pour réguler et traiter la qualité des eaux pluviales rejetées. On peut souligner également la réalisation d'une Analyse en Cycle de Vie (ACV) couplée à une étude en coût global pour optimiser les impacts environnementaux et économiques des matériaux de construction, le déploiement d'une démarche de chantier vert, le diagnostic écologique du site, la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques raccordés au réseau, permettant de décarboner l'électricité consommée sur site et aux alentours.

La résilience du bâtiment a d'ailleurs été éprouvée lors du passage du cyclone Chido qui n'a pas affecté cet actif.

Il est à noter, en complément de la certification BREEAM, que la charte Mayénergie (référentiel de l'ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, pour la qualité environnementale des bâtiments à Mayotte) a été mise en œuvre afin d'optimiser la conception thermique et énergétique du bâtiment selon les bonnes pratiques.

La certification BREEAM New Construction a été obtenue avec le soutien et l'engagement de l'équipe de maîtrise d'œuvre, du bureau d'ingénieurs conseil AMSTEIN + WALTHERT, ainsi que de COLAS MAYOTTE, avec la volonté d'innover et de construire un avenir plus responsable pour le territoire de Mayotte. Par ailleurs, cette certification s'inscrit dans la feuille de route « Impact Péi 2030 » de CBo Territoria qui émane de l'ADN et de la démarche RSE du Groupe.

Géraldine Neyret, Président Directeur Général de CBo Territoria

« L'obtention de cette première certification BREEAM New Construction dans les territoires où nous opérons est une grande fierté. Cette démarche témoigne de notre engagement à participer au développement de Mayotte sans concession sur notre ambition environnementale définie par Impact Pei 2030* »

*CBo Territoria a donné un nouvel élan à son action RSE afin de se préparer aux grands enjeux internationaux et européens sur le plan du Climat, de l'Environnement et d'une vision à long terme de l'Economie. Pour cela, elle a défini une dynamique vertueuse pour les territoires où elle s'implante et ses parties prenantes autours de 4 enjeux : Citoyenne Responsable, Mobilisée pour l'environnement, Efficace dans sa gestion énergétique et Employeur Engagé. C'est autour de ces enjeux que le Groupe a structuré en 2022 son plan d'actions pour les prochaines années, nommé « Impact Péi 2030 ».

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale (378,2 M€ de patrimoine économique en valeur à fin décembre 2024). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chai?ne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts Investisseurs et Presse

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE

Finance : Agnès Villeret - agnes.villeret@agence-komodo.com

Corporate - Paris : Dina Morin - dmorin@capvalue.fr

La Réunion & Mayotte : Catherine Galatoire - cgalatoire@cboterritoria.com