CBI lève 1 million USD sous forme de financement non dilutif pour acquérir de nouveaux serveurs de minage de bitcoins
information fournie par Boursorama CP 04/12/2025 à 09:33

Paris, France – 4 décembre 2025, à 8h00 CET (CBI - Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI ; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») a signé un accord de financement pour une tranche initiale de 1 million de dollars sous la forme d'une facilité de crédit renouvelable afin de financer l'achat de nouveaux serveurs de minage de bitcoins avec des rendements annualisés supérieurs à 30 % lorsque le prix du bitcoin est à 115 000 dollars et supérieurs à 15 % lorsque le prix du bitcoin est à 85 000 dollars. Ce type de financement n'entraîne aucune dilution pour les actionnaires et permet à CBI d'accéder à un financement sans vendre de bitcoins, car CBI considère que le prix actuel du bitcoin est bas. Cette ligne de crédit peut être augmentée à mesure que des bitcoins supplémentaires sont déposés en garantie par CBI.

Valeurs associées

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES
0,1920 EUR Euronext Paris +1,05%

0 commentaire

