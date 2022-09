CBI : Le métaverse « AlphaVerse » ouvrira le 20 septembre 2022

• Ouverture de la partie centrale (le « Hub ») d’AlphaVerse, le métaverse de CBI

• Premiers accès pour les premiers joueurs issus de la communauté de dizaines de milliers de membres

• Poursuite du développement des différents univers connectés avec un rythme de sortie soutenu pour enrichir en permanence l’expérience et les contenus



CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce l’ouverture du Hub de l’AlphaVerse qui interviendra le 20 septembre 2022 pour de premiers utilisateurs issus de la communauté.

Frédéric Chesnais, Président – Directeur-général de CBI, a déclaré : « Nous sommes fiers de pouvoir ouvrir cette première version test du Hub de l’AlphaVerse à nos premiers joueurs, conformément à notre stratégie annoncée et aux engagements pris auprès de notre communauté et de nos actionnaires. Ce lancement est le fruit du travail de nos équipes techniques et marketing. Il marque le lancement d'une nouvelle phase de collaboration ouverte, d'échanges avec les utilisateurs avec pour objectif d'ouvrir tous les univers AlphaVerse et de figurer parmi les métaverses les plus utilisés au monde ».