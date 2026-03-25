CBI confirme la priorisation des investissements en serveurs dédiés au minage de Bitcoins et à l’Intelligence Artificielle (Acquire/Earn) et la restructuration des activités Create pour réallouer les ressources financières au minage de Bitcoins et à l’IA

• A l’issue de la revue de sa stratégie ACE (Acquire/Create/Earn) annoncée le 24 février 2026, CBI confirme la priorité donnée au minage de Bitcoins et travaille à la réalisation des premiers investissements en serveurs dédiés à l’Intelligence Artificielle (Acquire/Earn)
• CBI recherche des partenaires pour les activités Create, pour l’exploitation des projets emoji™ Marble Dash, AlphaVerse et Football at AlphaVerse, avec une mise en pause du développement et une dépréciation comptable des actifs
• Les ressources financières des activités Create seront réallouées au minage et à l’Intelligence Artificielle
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