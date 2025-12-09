CBI acquiert 234 nouveaux serveurs Bitmain de dernière génération grâce aux fonds récemment levés

Paris, France – 9 décembre, 2025 à 8 h 00 CET (CBI - Euronext Growth Paris : FR0014007LW0 - ALCBI ; OTCQB : CBIPF) – CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES («CBI») annonce l'acquisition de 210 serveurs Bitmain S21 Pro 234T et de 24 serveurs Bitmain S21+ 235T, portant ainsi le réseau CBI à un total de 718 serveurs. Cette opération marque l'une des plus importantes expansions du réseau à ce jour. Elle renforce directement la capacité de CBI à accumuler des bitcoins à un coût inférieur au prix du marché, conformément aux objectifs de performance définis dans sa stratégie ACE.
