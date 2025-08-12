CAVA s'effondre après des prévisions médiocres et un chiffre d'affaires trimestriel raté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de la chaîne de restaurants CAVA Group CAVA.N chutent de 21,8 % à 66,04 $ dans les échanges prolongés ** La société réduit ses prévisions annuelles de croissance du chiffre d'affaires des restaurants comparables et manque ses estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre ** CAVA s'attend maintenant à ce que la croissance des ventes des restaurants comparables se situe entre 4 % et 6 % pour l'exercice 2025, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 6 % à 8 %

** La société déclare un chiffre d'affaires de 280,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 285,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions de CAVA ont chuté de près de 25 % depuis le début de l'année