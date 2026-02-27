Cava chute après que l'Argus Research l'ait rétrogradé à "conserver" en raison de problèmes d'évaluation

27 février - ** Les actions de la chaîne de restaurants Cava

CAVA.N en baisse de ~8% à $78.20

** Argus Research rétrograde la cote de "achat" à "maintien"

** La société de courtage affirme que les perspectives d'évaluation de CAVA sont extrêmement élevées par rapport aux pairs de l'industrie

** La société estime que les actions de l'entreprise sont " évaluées pour la perfection " compte tenu des tendances récentes des ventes des magasins comparables, de l'achalandage et des marges de profit des restaurants - courtage

** Nous sommes préoccupés par le fait que la société exagère ses prévisions sur la base d'un ralentissement de certains paramètres" - courtage

** 15 des 26 sociétés de courtage évaluent le titre à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur prévision médiane est de 83 $ - données compilées par LSEG

** L'action a chuté de 47 % en 2025