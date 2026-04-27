Causeway CM se renforce au capital d'Alstom
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 16:25
La société de gestion basée à Los Angeles a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 46 499 981 actions Alstom représentant autant de droits de vote, soit 10,06% du capital et des droits de vote de l'équipementier de transport.
Causeway Capital Management précise qu'il "n'agit pas de concert avec un tiers et n'a pas l'intention de prendre le contrôle d'Alstom ou de demander un ou des sièges au conseil d'administration pour lui-même ou d'autres personnes".
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