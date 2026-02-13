Caturus signe un accord d'approvisionnement en GNL de 20 ans avec Saudi Aramco

Le producteur de gaz américain Caturus a déclaré vendredi que son unité, Commonwealth LNG, avait signé un accord de 20 ans pour fournir 1 million de tonnes par an de GNL à Saudi Aramco 2223.SE à partir de son projet d'exportation en Louisiane.

Les États-Unis s'efforcent de consolider leur position de premier exportateur mondial de GNL, dépassant les précédents leaders que sont le Qatar et l'Australie.

Le secteur du GNL a connu un regain d'activité commerciale depuis que le président Donald Trump a levé une pause sur les nouveaux permis d'exportation l'année dernière.

"Cet accord met en évidence la forte demande internationale de GNL américain et souligne comment nos relations de longue date et nos capacités permettent à Caturus de servir les marchés mondiaux", a déclaré David Lawler, directeur général de Caturus.

Les promoteurs de projets de GNL prennent généralement une décision finale d'investissement une fois qu'ils ont conclu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction. Commonwealth a déclaré qu'elle souhaitait atteindre 8 millions de tonnes par an d'approvisionnement pour parvenir à la décision finale d'investissement.

Le mois dernier, Reuters a fait état de l'accord , citant des sources, entre Aramco et Commonwealth LNG.

Le développement de la phase 1 de Commonwealth générera des recettes d'exportation annuelles estimées à 3,5 milliards de dollars, avec un début d'exploitation en 2030, a déclaré la société dans un communiqué.

Selon Caturus, Aramco rejoint un groupe d'entreprises qui ont signé des contrats à long terme avec le projet, dont Glencore GLEN.L , le plus grand producteur d'électricité japonais JERA , la société malaisienne Petronas

PGAS.KL , Mercuria et EQT EQT.N .

Aramco cherche également à élargir son portefeuille d'approvisionnement en GNL, qui connaît une croissance rapide, en particulier aux États-Unis, où la capacité de GNL devrait presque doubler au cours des quatre prochaines années.

Elle a déjà signé des accords avec d'autres acteurs américains, dont le projet Rio Grande LNG de NextDecade

NEXT.O .