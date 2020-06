Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cathay Pacific va être renflouée à hauteur de 4,5 milliards d'euros Reuters • 09/06/2020 à 10:37









CATHAY PACIFIC VA ÊTRE RENFLOUÉE À HAUTEUR DE 4,5 MILLIARDS D'EUROS SYDNEY (Reuters) - Confrontée aux retombées économiques de la crise sanitaire liée au coronavirus, Cathay Pacific Airways a annoncé mardi qu'elle bénéficierait d'un renflouement d'un montant de 39 milliards de dollars hongkongais (4,5 milliards d'euros). Le gouvernement de Hong Kong, principal acteur de ce plan de soutien, va acquérir 19,5 milliards de dollars hongkongais d'actions préférentielles émises par la compagnie aérienne, 1,5 milliard de dollars de certificats d'investissement et accorder un prêt-relais de 7,8 milliards de dollars. Les autorités de Hong Kong pourront en outre disposer de deux fauteuils d'observateurs lors des réunions du conseil d'administration. Comme beaucoup d'autres transporteurs, Cathay Pacific a subi de plein fouet les effets des mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus qui ont cloué au sol la plupart de ses avions. Le plan de soutien annoncé mardi prévoit également que les principaux actionnaires de Cathay Pacific, Swire Pacific Ltd et Air China Ltd notamment, acquièrent eux aussi des actions préférentielles à hauteur de 11,7 milliards de dollars. La compagnie aérienne a en outre annoncé une diminution des salaires des dirigeants et l'ouverture d'un deuxième plan de départ volontaire. (Jamie Freed; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

