Cathay Pacific et Google étendent leurs essais d'intelligence artificielle pour réduire les traînées de condensation des avions, responsables du réchauffement climatique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cathay Pacific 0293.HK et Google GOOGL.O ont annoncé lundi qu’ils étendaient les essais d’une technologie basée sur l’intelligence artificielle destinée à réduire les traînées de condensation des avions, responsables du réchauffement climatique.

Voici plus de détails tirés d’un communiqué conjoint des deux entreprises:

* Cet essai, qui a débuté fin 2025, a utilisé les outils de prévision basés sur l’IA de Google pour identifier les zones où des traînées de condensation sont susceptibles de se former et aider les pilotes à ajuster l’altitude de vol en conséquence.

* Les traînées de condensation sont ces fines lignes blanches qui se forment derrière les avions lorsqu’ils volent à haute altitude dans certaines conditions de froid et d’humidité.

* Un premier test mené sur plus de 80 vols de Cathay a permis de réduire d’environ 40 % l’impact des traînées de condensation sur le réchauffement climatique.

* La compagnie aérienne de Hong Kong est le premier partenaire commercial de Google dans la région Asie-Pacifique pour cette technologie, et la première compagnie aérienne au monde à tester la prévention des traînées de condensation sur des vols ultra-long-courriers.

* Une deuxième phase d’essais à plus grande échelle sera menée sur l’ensemble du réseau asiatique et transpacifique de Cathay.

* Les traînées de condensation persistantes pourraient représenter environ un tiers de l’impact climatique total de l’aviation, ont indiqué les deux entreprises.

* Michael Yue, directeur général de Google Hong Kong, a déclaré que ce partenariat visait à étudier “comment l’IA prédictive peut être déployée dans les opérations en temps réel pour aider à réduire l’impact climatique des traînées de condensation avec les avions et les carburants actuels”.

* “L’aviation a besoin de solutions pour lutter contre le changement climatique, et l’IA accélère ces progrès”, a déclaré Lawrence Fong, directeur du numérique et des technologies de l’information chez Cathay.