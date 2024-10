Caterpillar souffre au 3T d'une nouvelle baisse des volumes

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le groupe américain Caterpillar a de nouveau subi une baisse des volumes au troisième trimestre, entraînant un recul de ses résultats qui était sanctionné par les marchés avant l'ouverture de la Bourse de New York.

Le chiffre d'affaires a reculé de 4% à 16,11 milliards de dollars, principalement "à cause d'une baisse des volumes", a expliqué le groupe dans un communiqué mercredi.

C'est au niveau des clients finaux que les ventes d'équipements se sont repliées et, par conséquent, les stocks chez ses revendeurs sont restés plus élevés que prévu, a-t-il souligné.

Ce manque à gagner n'a été que partiellement compensé par une hausse des prix.

Son bénéfice net est également en baisse, à 2,46 milliards de dollars contre 2,79 milliards un an plus tôt. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, il ressort à 5,17 dollars contre 5,52 dollars sur la même période de l'année précédente.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Caterpillar a perdu jusqu'à plus de 6% avant de réduire ses pertes.

Dans le détail, les branches construction et ressources naturelles (agriculture, mines, hydrocarbures, etc) ont vu leur activité reculer - de 9% et 10% respectivement - comme au trimestre précédent tandis que la division Energie et transport a continué sa progression (5%).

La société, qui fabrique des équipements de construction, des turbines industrielles ou encore des moteurs, a vu ses ventes reculer en Amérique du Nord (-4%), en Europe, Afrique, Moyen-Orient (-6%) et en Asie-Pacifique (-7%) mais elles ont progressé en Amérique latine (+5%).