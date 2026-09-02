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Caterpillar s'associe à FieldAI pour développer des solutions d'IA physique
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 16:03
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Caterpillar fait part d'une collaboration avec FieldAI pour contribuer à créer des opérations plus sûres, plus intelligentes et plus productives sur les chantiers et dans les usines, en s'appuyant sur la robotique, les jumeaux numériques et les technologies Nvidia.

En transformant les observations en temps réel en informations exploitables, l'IA physique contribue à améliorer la prise de décision, à renforcer la sécurité et à maximiser l'efficacité de chaque travailleur et de chaque machine, met en avant le constructeur d'équipements de chantier.

Cette collaboration combine l'expertise industrielle, les capacités d'ingénierie et les données opérationnelles de Caterpillar avec les modèles de fondation robotique basés sur l'IA de FieldAI, conçus pour fonctionner de manière autonome sur des chantiers et dans des environnements de fabrication complexes, accélérant ainsi le développement de solutions concrètes qui améliorent la sécurité, la productivité et l'efficacité.

Les premières applications incluent des inspections autonomes visant à améliorer la sécurité et la visibilité opérationnelle, ainsi que des jumeaux numériques de sites et d'installations fournissant des informations en temps réel sur les équipements, les infrastructures et les opérations.

Elles portent également sur une meilleure connaissance de la situation, afin d'aider à identifier plus rapidement les risques potentiels et de favoriser une prise de décision plus rapide et plus éclairée, ainsi que sur une optimisation opérationnelle améliorant l'efficacité grâce à la simulation, à l'automatisation et à des analyses pilotées par l'IA.

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