Caterpillar revoit à la hausse son estimation du coût des droits de douane pour 2025, à hauteur de 1,8 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Caterpillar CAT.N a relevé jeudi son estimation des coûts liés aux droits de douane pour 2025, citant des prélèvements supplémentaires et des clarifications.

Le fabricant d'équipements lourds s'attend désormais à un impact tarifaire de 1,5 à 1,8 milliard de dollars cette année, contre une prévision antérieure de 1,5 milliard de dollars.