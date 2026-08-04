Caterpillar revoit à la hausse ses prévisions de croissance des ventes pour 2026, alors que le développement de l'IA se poursuit à un rythme soutenu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'expansion des centres de données stimule la demande en systèmes d'alimentation de secours et en matériel de chantier

* Le carnet de commandes atteint le niveau record de 72,1 milliards de dollars

* L'impact annuel des tarifs est revu à la baisse; le cours de l'action bondit de 11 %

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4, mise à jour des cours de l'action) par Nandan Mandayam

Caterpillar CAT.N a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel après avoir dépassé mardi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre , profitant de l’expansion des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle qui a stimulé la demande pour ses équipements de production d’électricité et de chantier.

L'action de la société a bondi de 11% en pré-ouverture, entraînant les contrats à terme du Dow Jones à la hausse de 0,6%, après que l'entreprise eut revu à la baisse ses prévisions de coûts liés aux droits de douane pour l'ensemble de l'année, les ramenant à environ 2,2 milliards de dollars contre une fourchette initialement prévue de 2,2 à 2,6 milliards de dollars.

Au cours des derniers trimestres, le géant de l’équipement a enregistré une forte hausse des commandes d’engins de chantier dans le cadre du déploiement national de centres de données, ainsi que des équipements d’alimentation de secours nécessaires à ces installations.

“La croissance tirée par le secteur de la construction au cours du trimestre a été remarquable”, a déclaré Kristen Owen, analyste chez Oppenheimer. La réaction du titre “reflète l’importance de la pérennité des activités principales de Caterpillar pour maintenir la dynamique du titre”.

Les résultats de Caterpillar sont souvent considérés comme un indicateur de l’économie industrielle. Le dépassement des prévisions de bénéfices trimestriels et la révision à la hausse des prévisions indiquent que l’essor de la demande d’équipements auxiliaires, tiré par l’IA, est durable.

Au cours du trimestre d’avril à juin, Caterpillar a déclaré avoir enregistré des commandes d’une valeur de 9,4 milliards de dollars, portant son carnet de commandes à un niveau record de 72,1 milliards de dollars.

Son chiffre d’affaires global a progressé de 24% pour atteindre un niveau record de 20,54 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin.

Le chiffre d’affaires du segment clé de la construction a progressé de 35% au cours de cette période, grâce à de solides ventes au détail, en particulier sur le marché phare de l’Amérique du Nord, où il a enregistré un bond de 50%.

La branche “Power & Energy”, quant à elle, a affiché une croissance de 17% de son chiffre d’affaires. Ces deux segments ont représenté à eux deux 81% du chiffre d’affaires total de Caterpillar.

La société fabrique des groupes électrogènes et des équipements d’alimentation de secours dans le cadre de son segment “Énergie et électricité”, tandis que son segment “Construction” produit des pelles hydrauliques et des bulldozers.

Caterpillar a également indiqué avoir enregistré au deuxième trimestre un recouvrement de droits de douane, conforme aux prévisions, de 392 millions de dollars.

Elle a annoncé un bénéfice ajusté par action de 8,17 dollars, contre 4,72 dollars par action un an plus tôt, bien au-dessus des prévisions des analystes qui tablaient sur 6,20 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.