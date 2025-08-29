Caterpillar revoit à la hausse l'impact des surtaxes douanières en 2025

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le groupe américain Caterpillar, spécialiste des engins de chantier, a annoncé jeudi avoir revu à la hausse l'estimation de l'impact des nouveaux droits de douane pour son exercice 2025, qui devrait se situer entre 1,5 et 1,8 milliard de dollars nets.

Lors de la présentation de ses résultats du deuxième trimestre le 5 août, l'entreprise avait quantifié le poids net des surtaxes douanières qui devaient être appliquées à partir du 7 août entre 1,3 et 1,5 milliard de dollars pour l'année.

Mais, depuis, "plusieurs clarifications supplémentaires et de nouveaux droits de douane ont été annoncés", explique le groupe dans un document déposé auprès du gendarme américain de la Bourse (SEC).

Ces éléments "vont affecter les résultats financiers de l'entreprise au troisième trimestre et sur le reste de l'année 2025", relève-t-il, précisant continuer à engager des "actions pour limiter cet impact" dans un contexte de négociations commerciales et douanières "toujours fluides".

Au vu des conditions prévues à partir du 31 août, Caterpillar anticipe désormais un impact net compris entre 500 et 600 millions de dollars au troisième trimestre (400 à 500 millions auparavant) et entre 1,5 et 1,8 milliard sur l'année.

Au deuxième trimestre, l'impact net est arrivé dans le "haut de la fourchette" prévue de 250 à 300 millions.

Par conséquent, précise le groupe, sa marge opérationnelle à données comparables devrait se situer "dans le bas de la fourchette" de l'objectif annoncé au quatrième trimestre 2023.

A l'époque, Caterpillar visait 10% à 14% pour un chiffre d'affaires de 42 milliards de dollars et 18% à 22% pour un chiffre d'affaires de 72 milliards. En 2024, ce dernier était de 64,8 milliards et il devrait être "légèrement supérieur" en 2025.

La marge opérationnelle à données comparables était de 17,6% au deuxième trimestre 2025.

Mais le surcoût douanier ne devrait pas affecter les ventes ni le chiffre d'affaires de l'exercice en cours, affirme Caterpillar jeudi.