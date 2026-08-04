Caterpillar relève son objectif de croissance du chiffre d'affaires après avoir dépassé les prévisions de bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long de l'article, mise à jour des cours boursiers)

Caterpillar CAT.N a revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires après avoir dépassé mardi les estimations de bénéfice du deuxième trimestre, grâce au développement des centres de données d'intelligence artificielle qui a stimulé la demande pour ses équipements de production d'électricité et de construction.

L'action de la société a progressé de 9 % en pré-ouverture, la société ayant également revu à la baisse ses prévisions de coûts liés aux droits de douane pour l'ensemble de l'année, les ramenant à environ 2,2 milliards de dollars, contre une fourchette initialement prévue de 2,2 à 2,6 milliards de dollars.

Au cours des derniers trimestres, le géant de l’équipement a enregistré une forte hausse des commandes d’engins de chantier dans le cadre du déploiement national de centres de données, ainsi que d’équipements d’alimentation de secours nécessaires à ces installations.

La baisse des droits de douane aux États-Unis et l’afflux de commandes ont radicalement changé la donne pour les fabricants d’équipements tels que Caterpillar, dont le bénéfice avait été bouleversé à la même période l’année dernière par la décision de Washington de freiner les importations en augmentant les droits de douane.

L’augmentation des dépenses consacrées aux projets d’infrastructure et d’énergie par l’administration du président américain Donald Trump, ainsi que l’essor de la construction de bâtiments commerciaux tels que les centres de données, sont les principales raisons de l’explosion du carnet de commandes de Caterpillar.

Au cours du trimestre d’avril à juin, Caterpillar a déclaré avoir enregistré des commandes d’une valeur de 9,4 milliards de dollars, portant son carnet de commandes à un niveau record de 72,1 milliards de dollars.

Son chiffre d’affaires global a progressé de 24 % pour atteindre 20,54 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin. Le chiffre d’affaires de son segment principal, la construction, a augmenté de 35 % sur cette période, porté par une hausse de 50 % sur le marché nord-américain.

La branche Énergie et puissance a quant à elle enregistré une croissance de 17 % de son chiffre d’affaires. Ces deux segments ont représenté à eux deux 81 % du chiffre d’affaires total de Caterpillar.

L'entreprise a annoncé un bénéfice ajusté par action de 8,17 dollars, contre 4,72 dollars par action un an plus tôt, ce qui est bien supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur 6,20 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Caterpillar prévoit que son chiffre d'affaires annuel progressera dans la partie moyenne à supérieure de la fourchette des pourcentages à deux chiffres, contre une prévision antérieure tablant sur une croissance à deux chiffres dans le bas de la fourchette.