Caterpillar plus pessimiste sur ses revenus

(AOF) - Caterpillar devrait nettement reculer après avoir réduit ses prévisions de croissance et dévoilé des profits décevants. Le fabricant d’engins de terrassement et de matériel minier a enregistré au troisième trimestre un bénéfice net de 2,46 milliards de dollars, représentant 5,06 dollars par action, contre un profit de 2,79 milliards de dollars, soit 5,45 dollars par action, un an plus tôt à la même époque. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s’est élevé à 5,17 dollars, ressortant sous le consensus Bloomberg s’élevant à 5,34 dollars.

Son chiffre d'affaires a reculé de 4% à 16,1 milliards de dollars, en ligne avec les attentes du marché de 16,08 milliards de dollars. Il a été pénalisé par le repli des volumes.

Caterpillar a prévenu que les revenus de 2024 seront légèrement inférieurs à ses prévisions communiquées lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats. Son objectif de bénéfice par action ajusté est confirmé.

