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Caterpillar mobilise 10 MUSD pour la formation en Caroline du Nord
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 17:42

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Le fabricant américain d'engins de chantier renforce son engagement dans la formation aux métiers industriels, dans le cadre d'un programme de 100 millions de dollars sur cinq ans.

Caterpillar prévoit d'allouer jusqu'à 10 millions de dollars à la formation des travailleurs actuels et futurs en Caroline du Nord, afin de répondre aux besoins de l'industrie manufacturière moderne et des métiers techniques. Dans ce contexte, le groupe va s'associer notamment au Central Carolina Community College et à la Sanford Area Growth Alliance pour développer les formations pratiques et faciliter l'accès aux carrières industrielles.

Cette initiative intervient après l'annonce d'un projet d'investissement d'environ 1 MdUSD dans l'Etat, comprenant la construction d'une usine à Sanford destinée à accroître la production de chargeuses compactes sur chenilles et de chariots télescopiques.

Caterpillar emploie plus de 3 600 personnes en Caroline du Nord et travaille avec 325 fournisseurs locaux. Cette nouvelle enveloppe constitue la sixième allocation de son programme national de développement des compétences industrielles.

Peu après 17h30 (heure de Paris), le titre reculait de 2,4% à la Bourse de New York.

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