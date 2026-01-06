 Aller au contenu principal
Caterpillar lance une solution Cat AI Assistant
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 15:30

A l'occasion du CES de Las Vegas, Caterpillar fait part de Cat AI Assistant, une solution basée sur l'IA qui "permet aux clients d'interagir avec les équipements et le portefeuille d'applications numériques de Caterpillar de manière nouvelle et puissante".

Selon le géant des équipements de chantier, elle "redéfinit la manière dont le travail est réalisé en combinant données, IA et équipements lourds afin d'aider les clients à améliorer leur productivité, leur efficacité et leur sécurité".

Cat AI Assistant unifie le portefeuille diversifié d'applications numériques de Caterpillar et de grandes quantités de données en une expérience simple et conversationnelle, pour aider ses clients à prendre des décisions plus rapides et intelligentes.

Caterpillar prévoit de mettre en ligne l'assistant IA Cat au 1er trimestre de cette année et en est aux dernières phases de validation pour les applications en cabine, ce qui aidera les opérateurs de machines à travailler de manière plus sûre et efficace.

