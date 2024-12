Caterpillar: intégré dans les valeurs préférées de Jefferies information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - L'action Caterpillar signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice Dow Jones après avoir été intégrée dans la liste des valeurs préférées ('Franchise Picks ') de Jefferies.



En fin de matinée, le titre s'adjuge un peu plus de 1,5% alors que le Dow Jones gagne au même moment autour de 1%.



Dans une note, Jefferies fait valoir que Caterpillar est exposé à la fois aux secteurs des infrastructures et des matières premières, deux industries caractérisées par de sérieux sous-investissements depuis plus de dix ans.



De son point de vue, le groupe pourrait être l'un des grands bénéficiaires du cycle économique à venir, ce qui le conduit à anticiper un chiffre d'affaires en année pleine pouvant atteindre 70 milliards de dollars.



Parallèlement, le broker fait remarquer que si le titre devait se traiter sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 15x - en comparaison de 23x pour son comparable Deere - sa valeur ressortirait à 560 dollars l'action, soit un potentiel haussier de plus de 40%.





