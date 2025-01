Caterpillar: hausse de 3% du BPA ajusté en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce que ses ventes ont atteint 64,8 Mds$ en 2024, en baisse de 3% par rapport au précédent exercice (67,1 Mds$).



Néanmoins, le BPA ajusté annuel ressort à 21,9$ contre 21,21$ en 2023, soit une hausse de 3%.



Au cours du 4e trimestre, Caterpillar a enregistré des ventes de 16,2 Mds$, en baisse de 5%, et enregistré un BPA ajusté de 5,14 (-1,7%).



' Je suis fier de la solide performance de notre équipe mondiale en 2024' a déclaré Jim Umpleby, p.d.-g. de Caterpillar, rappelant que la société entamait son année du centenaire et qu'elle resterait engagée à servir ses clients, à exécuter sa stratégie et à poursuivre ses investissements 'en vue d'une croissance rentable à long terme. '





