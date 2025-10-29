information fournie par Boursorama avec AFP • 29/10/2025 à 13:04

Caterpillar fait mieux qu'attendu au 3e trimestre et affine le coût des droits de douane

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le groupe américain Caterpillar a annoncé mercredi avoir réalisé un troisième trimestre supérieur aux attentes grâce à une hausse de ses ventes, et a donné des anticipations plus précises du coût attendu des droits de douane.

De juillet à septembre, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 17,64 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période l'an passé, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les analystes tablaient sur un chiffre nettement inférieur, de l'ordre de 16,77 milliards de dollars, selon le consensus publié par FactSet.

Caterpillar profite notamment d'un bond (+17% à 8,40 milliards de dollars) des ventes de sa branche Energie et Transports, qui conforte sa place d'activité la plus importante du groupe.

Les branches Construction (+ 7% à 6,76 milliards) et Ressources industrielles (+2% à 3,11 milliards) s'affichent aussi en hausse.

Sur le trimestre, le bénéfice net ressort à 2,30 milliards, là encore meilleur qu'escompté par les analystes.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour les marchés, il s'établit à 4,95 dollars, soit 42 cents au-dessus des anticipations.

Il reste toutefois inférieur à celui réalisé en 2024.

Mercredi, la société qui fabrique des équipements de construction, des turbines industrielles ou encore des moteurs, a aussi réévalué l'impact des droits de douane sur son activité.

Elle s'attend désormais à ce que les surtaxes commerciales représentent un poids compris entre 1,6 et 1,75 milliards de dollars pour son exercice fiscal 2025, contre une fourchette estimée cet été entre 1,5 et 1,8 milliards.

Rien que pour les trois derniers mois de l'année, Caterpillar s'attend à ce que l'impact soit de l'ordre de 650 à 800 millions de dollars.

La marge opérationnelle à données comparables au troisième trimestre, en baisse de 3% sur un an, a d'ailleurs souffert des droits de douane, a précisé mercredi l'entreprise.

Ces perspectives n'ont pas entamé l'optimisme des investisseurs: dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Caterpillar prenait 4,23% à 547,06 dollars.